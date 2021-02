Filipe Luís é desde 2019 uma das principais figuras do Flamengo, após colocar um ponto final num percurso recheado de títulos no futebol europeu, nomeadamente nas mais de sete épocas ao serviço do Atlético Madrid. Pelo meio, em 2014/15, o lateral-esquerdo brasileiro rumou à Premier League para jogar no Chelsea e trabalhou com José Mourinho.





Em entrevista ao 'Daily Mail', entre outros temas, o jogador de 35 anos recordou essa passagem pelo emblema londrino, onde acabou por ser pouco utilizado. "Quando estive no banco pela primeira vez chamei o Mourinho e perguntei-lhe: 'Porque me trouxeste para aqui? Porque não me deixaste no Atlético?'. Ele disse-me que não se sentia tão seguro defensivamente comigo como com o Azpilicueta. Disse-me que tinha de lutar pela posição. Não podia esperar que pelo nome fosse a primeira opção. Ele tinha razão. Eu não estava a jogar bem. Mas também penso que há que estar em campo para melhorar", referiu Filipe Luís, que no final dessa época acabou por voltar aos colchoneros."Não me arrependo de ter ido para o Chelsea porque era uma das melhores equipas do mundo, mas toda a gente quer jogar. Nesse momento senti-me traído. Não queria trabalhar mais um ano com Mourinho. Mas não era culpa dele. Ganhámos a final [da Taça da Liga] e tenho a medalha em casa", concluiu o jogador brasileiro.