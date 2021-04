«Foi um filme de terror»: a tensão no balneário do Chelsea antes do duelo com o FC Porto

A dois dias do confronto com o FC Porto na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o balneário do Chelsea enfrenta um clima de grande tensão. O ‘The Athletic’ revelou esta segunda-feira mais pormenores sobre a forma como a equipa londrina viveu a goleada sofrida em casa diante do WBA por 5-2.





"Nunca seria uma boa altura para Tuchel perder o seu primeiro jogo como treinador do Chelsea, mas a maneira como foi goleado 5-2 pelo WBA e as consequências dessa derrota, não são propriamente a preparação ideal para defrontar o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões", começa por explicar o site, dirigindo-se depois ao que aconteceu no balneário de Stamford Bridge após o encontro. "A forma como Tuchel entrou em campo no final do jogo para cumprimentar os jogadores e o árbitro deram a impressão de um homem que estava a tentar parecer sereno no exterior. Alguém que não queria sobrevalorizar o que tinha acontecido. Mas quando chegou ao balneário, ficou enfurecido. ‘Houve muitas discussões acesas entre vários jogadores’, revelou uma fonte ao ‘The Athletic’.Depois, no treino deste domingo, Tuchel mostrou vários vídeos do jogo com o West Bromwich aos jogadores. "Só Tuchel falou e nenhum jogador foi convidado a dizer o que pensava". "Foi um filme de terror. Tuchel dizia coisas como ‘isto é inaceitável’, ‘não podemos dar golos assim’, ‘o que se passou com a defesa?’’, revela uma fonte ao ‘The Athletic’, que conta ainda que "ninguém escapou à inquisição do treinador".Relativamente ao desentendimento entre Kepa e Rudiger, o site revela que a fricção entre os dois começou logo durante o jogo de sábado, quando o guarda-redes repreendeu o central. "Depois, no treino, colidiram quando disputaram a mesma bola e isso criou um confronto físico, com muitos empurrões". "Rudiger mostrou a Kepa quem é o chefe", explica o ‘The Athletic’. Foi aí que Tuchel interrompeu a sessão e mandou o central ir tomar banho mais cedo.