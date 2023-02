Franceses avançam que dono do Chelsea viajou até Paris para negociar contratação de Neymar

O jornal francês 'Le Parisien' avança, esta terça-feira, que Todd Boehly, dono do Chelsea, viajou até Paris para se reunir com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, com o intuito de negociar a contratação de Neymar no mercado de verão.Segundo a mesma fonte, os dois dirigentes estiveram juntos na terça-feira, antes do duelo entre PSG e Bayern (0-1) da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, numa reunião que contou ainda com a presença de Tamim bin Hamad al-Thani, dono dos gauleses.O 'Le Parisien' garante também que o Chelsea - que já gastou mais de 600 milhões de euros esta temporada em reforços, entre os quais João Félix e Enzo Fernández - estará disposto a pagar 60 M€ pelo extremo brasileiro de 31 anos, que em agosto de 2017 se tornou no jogador mais caro da história do futebol quando se transferiu do Barcelona pelo PSG, a troco de 222 M€.Neymar, refira-se, tem contrato com o PSG até 2025, com mais um ano de opção.