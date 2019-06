Frank Lampard autorizado pelo Derby County a negociar regresso ao Chelsea

O treinador inglês Frank Lampard foi autorizado para negociar o regresso ao Chelsea pelo Derby County, anunciou esta terça-feira o clube do segundo escalão inglês."O Derby County pode confirmar ter dado autorização ao Chelsea para discutir com Frank Lampard sobre o cargo de treinador em Stamford Bridge", lê-se na conta oficial do clube na rede social Twitter.O Chelsea procura um novo treinador depois da saída do italiano Maurizio Sarri para a Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, depois de uma temporada no clube londrino.Lampard, de 40 anos, foi um histórico jogador dos blues, com 211 golos em 484 jogos, tendo conquistado três títulos de campeão inglês e uma Liga dos Campeões, em 2012.O médio deixou o Chelsea em 2014, dois anos antes de se retirar, após passagens por Manchester City e New York City.Desde 2018, Lampard orienta o Derby, conseguindo chegar aos play-offs de subida, além de ter eliminado o Manchester United da Taça da Liga inglesa e da Taça de Inglaterra.