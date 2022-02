Gary Neville diz que Abramovich está a tentar "enganar" adeptos do Chelsea e fala em cobardia

Gary Neville considera que Roman Abramovich está a tentar "enganar" os adeptos do Chelsea com uma "cobarde" tentativa de ser afastar da liderança do clube, na sequência da guerra da Rússia com a Ucrânia.O antigo jogador do Manchester United, agora comentador da 'Sky Sports', considera ser "muito claro" que não será a Fundação Chelsea a dirigir os destinos do clube."Penso não passou de uma abordagem cobarde de atirar um passe de hospital às pessoas da Fundação do Chelsea quando está bem claro que ele dirige o clube com a Marina [Granovskaia, diretora do Chelsea] e o [técnico e consultor de desempenho] Petr Cech no lado do futebol."Abramovich nunca chegou a explicar se apoia Vladimir Putin na decisão de invadir a Ucrânia, algo que Gary Neville entende que o dono do Chelsea devia clarificar. "Se ele queria fazer uma declaração teria sido melhor explicar se apoia ou não a guerra na Ucrânia."