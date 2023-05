Gary Neville diz que dono do Chelsea está "a jogar Football Manager: «Tem sido terrível...»

Equipa que mais investiu nos últimos meses, o Chelsea continua a sua incrível sequência negativa. Esta terça-feira, na visita ao reduto do Arsenal, os blues somaram a nona partida consecutiva sem ganhar (sete derrotas e dois empates) - perderam por 3-1 - e, no final, os comentadores não perdoaram na análise. Mas ao contrário de tantas situações similares, o alvo das críticas foi o dono do clube...Gary Neville, atual comentador da Sky Sports, foi um dos 'rasgou' Todd Boehly, não poupando nas palavras. "Nunca vi uma equipa, que no papel é a melhor, a jogar tão mal. Foi uma confusão, patético! Há campeões do Mundo, jogadores internacionais, caríssimos, não consigo acreditar. O Frank Lampard deve pensar o mesmo. São do pior que já vi. Quando vês a linguagem corporal do treinador na televisão podes multiplicar por cem em relação ao que eles dizem no balneário. Com a qualidade e orgulho que estes jogadores têm, não podes descer a este nível", começou por dizer, sem rodeios, o antigo defesa do Manchester United, durante a emissão da Sky Sports."Jogaram bem com o Liverpool e pensei que era prometedor. Sim, eles não têm um ponta de lança que marque golos, mas jogaram bem. Mas aquilo que vimos depois disso foi simplesmente uma vergonha. E isso vem de cima. Tem sido caótico, uma confusão desde o primeiro dia. O Boehly teve um pesadelo e está a interpretar a Premier League de forma errada. Estou certo de que irá aprender rapidamente. O que aconteceu esta época é puramente por culpa sua. Ele tem de trabalhar para manter o departamento de futebol unido. Pois ele não faz parte dele. É o dono. Não um jogador ou um treinador", frisou o comentador."Se não tens experiência nesta liga, fica onde estás e permite às pessoas gerirem o clube, como o fizeram nos últimos dez anos. Tenta tirar um ano para aprender com eles, de forma a garantir estabilidade e consistência no Chelsea. O Petr Cech saiu, a Marina Granovskaia também. O Thomas Tuchel deixou o clube após alguns jogos e, de repente, estás num completo tumulto. E de repente criaram um modelo de dar contratos de oito anos a jogadores com 22", apontou, aludindo ao facto de, por exemplo, Enzo Fernández ter vínculo até 2031."Quando começas a despedir jardineiros, fisioterapeutas, elementos do departamento de 'sport science', diretores... estás a dizer 'a culpa é deles, não minha'. O Chelsea teve uma forma bem sucedida de gerir o clube. E é isto que o Boehly criou. Uma confusão. É como jogar Football Manager. E tem sido terrível", atirou o comentador, que mesmo assim vê potencial para o clube atingir o sucesso, desde que apareça a pessoa certa para liderar.