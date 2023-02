Gary Neville e os contratos de 8 anos no Chelsea: «Ou são os mais espertos ou muito estúpidos»

Gary Neville desconfia dos contratos de longa duração que o Chelsea ofereceu aos jogadores recentemente contratados, incluindo Enzo Fernández, que assinou por oito épocas e meia. Segundo o antigo jogador do Manchester United, agora comentador televisivo, os donos do Chelsea ou são "os mais espertos da sala ou muito estúpidos".O Chelsea gastou 329,5 milhões em 8 jogadores e ofereceu-lhes contratos bastante longos, alegadamente para escapar às regras do fair-play financeiro. Enzo assinou por 8 épocas e meia; Mykhailo Mudryk e Benoit Badiashile rubricaram acordos por 7 anos e meio."Imaginemos que o Mykhailo se torna num Lionel Messi dentro de quatro anos. O Chelsea vai dizer 'temo-lo por mais quatro anos com um salário baixo'. Não quero saber se tem mais quatro anos de contrato ou não, o certo é que o jogador vai espernear, o seu agente vai espernear, ele vai dizer 'quero mais dinheiro'. Vão acabar por lhe pagar um salário tipo Messi ou terão um jogador insatisfeito durante mais quatro anos, que se sentirá explorado por ter assinado um contrato de 8 anos aos 22", explicou Gary Neville."No futebol, neste país, com jogadores a vir do estrangeiro, não vejo como 8 anos e meio de contrato possam ser cumpridos se o jogador evoluir mais do que aquilo que é hoje. E vão todos os treinadores que chegarem ao clube nos próximos 8 anos querer o jogador? Será que o jogador vai querer voltar para casa? O futebol, como vemos neste país, não é a NFL da América, não vejo benefício nisto. Se assinares um contrato de cinco anos e o jogador render bem ao fim de três, ainda tens mais dois. Mas 8? Não entendo", acrescentou o antigo futebolista inglês.Depois, colocou o dedo na ferida: "Não vejo outro benefício que não seja o fair-play financeiro, um mecanismo de contabilidade. Ou a roda pode ser reinventada e eles encontraram algo que nunca ninguém descobriu. Podem ser as pessoas mais espertas da sala dentro de dois anos, ou as mais estúpidas. Não sei como será, mas será um ou outro, não há meio termo."