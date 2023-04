«Deram demasiados rebuçados ao treinador do Chelsea e ele não sabia quais escolher»

Gary Neville considerou que os donos do Chelsea estão a gerir o clube como "miúdos numa loja de rebuçados", depois de os blues terem despedido Graham Potter, apenas 7 meses depois de o técnico ter assumido o comando técnico dos blues. Em 10 meses Todd Boehly e Behdad Eghbali despediram dois treinadores [Tuchel saiu em setembro] e contrataram um rol de estrelas."Normalmente o despedimento de um treinador não é apenas baseado nas últimas 24 horas ou no último resultado, mas sim no que aconteceu nas últimas semanas ou meses", explicou Neville, na 'Sky Sports'. "O resultado com o Aston Villa [derrota por 2-0] chocou-os, não estavam à espera. Pensaram que antes de visitarem o Liverpool iam conseguir três pontos em casa e isso deitou-os abaixo. Foi o Graham Potter a sofrer com isso. Mas não foi surpresa para ninguém, algumas decisões dos donos não fazem sentido. E quando assim é, normalmente estas coisas acontecem."O Chelsea gastou quase 700 milhões de euros nas últimas aberturas de mercado, sem que tivesse conseguido solucionar os problemas da equipa. O antigo jogador do Manchester United considera que a postura de Todd Boehly e Behdad Eghbali é de "dono de loja"."Trouxeram uma série de jovens jogadores, com contratos de 8 anos, e gastaram mais de 600 milhões de libras. Já disse que tiveram um início de época caótico e não mudei de ideias. Parece o Football Manager; os miúdos numa loja de rebuçados. E a realidade é que deram ao treinador demasiados rebuçados e ele não sabia quais escolher. No final, foi uma confusão", acrescentou Gary Neville.