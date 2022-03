Governo aumenta limite de gastos e Chelsea evita viagem de autocarro até Middlesbrough

Afinal o Chelsea não terá de fazer uma longa viagem de autocarro , de cerca de 10 horas (ida e volta), até Middlesbrough, para disputar o encontro de sábado para a Taça de Inglaterra. O cenário estava a ser considerado, até porque seria a única forma do clube 'driblar' as restrições impostas, mas o governo britânico decidiu esta quarta-feira levantar temporariamente a limitação de gastos para os encontros fora de casa dos blues, que previa a possibilidade de gastar apenas 23,8 mil euros por cada deslocação.Segundo a agência noticiosa AP, esta decisão apenas se aplica ao encontro de sábado com o Boro, mas está em estudo a possibilidade de criar um limite mais alto, de forma a fazer face aos naturais gastos que o clube tem para disputar uma partida fora de casa. No caso da visita a Middlesbrough, numa deslocação que implicaria mais de 800 quilómetros de viagem (ida e volta), esse valor chegará às 70 mil libras, praticamente o triplo do gasto médio com outras deslocações.