Graham Potter acredita no sucesso de Enzo, mas alerta: «Todas as transferências são uma aposta»

Graham Potter, técnico do Chelsea, está bastante satisfeito por poder contar com Enzo, jogador contratado por 121 milhões de euros e que é a sexta mais cara de sempre. Quando confrontado com os valores do negócio, assume o risco, mas confessa que era um desejo antigo e que acredita que este vá ser muito bem sucedido no emblema londrino."Todas as transferências são uma aposta. Mas se olharmos para o mercado de jogadores do meio-campo - mesmo médios que não tenham ganho o Mundial -, será sempre pedido muito dinheiro. Temos um jogador com uma forte personalidade. Jogou pela Argentina que ganhou o Mundial. Tem atributos que fazem com que possa jogar em qualquer campeonato do mundo, jogou bem na Liga dos Campeões. Já o seguíamos antes do Mundial, conhecemos bem as suas qualidades. Estamos confiantes na personalidade do jogador. Ainda é jovem a chegar a este país. Será preciso adaptar-se ao clube. Mas iremos ajudar nisso e tem uma personalidade em que pensamos logo 'não vamos ter problemas com isso'", atirou em conferência de imprensa.Potter exaltou bastante a personalidade do novo jogador dos blues, pois diz tratar-se de um "lutador". "Penso que ele entende o quão sortudo é. Luta pela equipa, tem coragem, não tem medos, é mente-aberta. Quer jogar futebol, quer melhorar. Se joga a número 6 pela Argentina e em outros grandes jogos com esta idade, e com a qualidade que mostra, não é fácil teres estes atributos", concluiu o técnico inglês.