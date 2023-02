Graham Potter: «Conseguimos sentir a vontade dos jogadores em dar a volta»

Apesar de ter sido o clube que mais investiu no defeso, o Chelsea continua numa má fase e este domingo, diante do Tottenham, somou o sexto encontro consecutivo sem ganhar, ao perder por 2-0 diante dos spurs . Na análise ao jogo, Graham Potter assume que a situação não é fácil e que o apoio que tem recebido da direção não durará para sempre."A confiança neste momento não está elevada, claro. É como em qualquer outro trabalho. Se os resultados não são bons, o que é o caso, não podes confiar nesse apoio para sempre. O meu trabalho é continuar a tentar. Sei da responsabilidade. Não é o suficente para este clube. Assumo a responsabilidade por estes resultados, não são bons o suficiente para o Chelsea", confessou o técnico, à Sky Sports.Apesar disso, à BBC Sport, Potter diz-se satisfeito com o desejo que viu dos jogadores. "Foi um jogo equilibrado, mesmo na primeira parte. Fomos a melhor equipa nos primeiros 20 minutos, mas depois eles superiorizaram-se. No geral estávamos contentes com a nossa performance, mas o início da segunda parte foi difícil para nós. Assim que estás a perder por 1-0, eles podem defender um pouco mais atrás, colocar mais gente, e sair em contra-ataque. Tentámos, mas sem fazer o suficiente para marcar. É uma derrota desapontante para nós. Mas conseguimos sentir a vontade dos jogadores em dar a volta, mas às vezes passas por estes momentos em que tens de sofrer".