Graham Potter: «Estamos muito felizes com João Félix... desde que não faça carrinhos no meio-campo»

A conturbada temporada do Chelsea conhece esta noite mais um capítulo decisivo, com os blues obrigados a virar a eliminatória frente ao Dortmund - após derrota (0-1) na Alemanha - para continuar na Liga dos Campeões, a única prova onde ainda podem conquistar um título. João Félix é um dos trunfos para essa missão e ontem falou sobre os problemas da equipa e a vontade em dar a volta."É muito frustrante para mim e para todos os avançados ver a equipa a marcar tão pouco, mas o futebol é assim... às vezes rematas dez vezes e não marcas, outras rematas uma vez e marcas duas vezes. Temos de viver com isso, continuar a trabalhar e os golos vão aparecer", começou por dizer o português, que fez o único golo da equipa em todo o mês de fevereiro. Apesar da situação não ser a ideal, com o Chelsea num modesto 10.º lugar na liga, o jovem de 23 anos acredita que a mudança para Stamford Bridge foi a decisão mais acertada. "Acho que a saída do Atlético Madrid foi boa para mim e para o clube, foi o negócio perfeito para mostrar algo diferente. Tentei sempre dar o melhor, mas nem sempre funcionou, por isso tive de mudar para ver se as coisas vão por outro caminho... este empréstimo é importante para mim. O Chelsea é um clube muito grande, é incrível estar cá!".Sem querer apontar ao futuro, o português preferiu dizer-se focado no duelo de hoje. "Quero muito ganhar. Adoro jogar a Liga dos Campeões, toda a gente gosta, é especial. É o nosso trabalho e temos de aproveitar, para ganhar jogos e confiança", lançou. Para tal terá de quebrar o enguiço do Chelsea, que não vira uma eliminatória europeia desde 2013/2014, quando superou o PSG nos ‘quartos’ da prova milionária depois de um desaire (1-3) em Paris, tendo vencido no agregado (3-3) graças à extinta regra dos golos marcados fora. João Félix falou ainda sobre o companheiro de ataque Kai Havertz: "Temos a mesma idade e a nossa relação dentro e fora de campo é muito boa. Trabalha muito, é um grande jogador e muito boa pessoa."A estreia de Félix, frente ao Fulham, ficou manchada pela expulsão que o deixou quase um mês de fora e o técnico Graham Potter não esqueceu o assunto. "Estamos muito felizes com ele... desde que não faça carrinhos no meio-campo", atirou o inglês, com boa disposição, antes de elogiar o português: "A qualidade é óbvia. Faz as coisas acontecerem, joga em várias posições. Já marcou e atirou duas vezes à trave, tem poder de finalização." Potter não esconde o carácter decisivo do jogo de hoje "É muito importante para o clube seguir em frente. O adversário é de topo mas é uma grande oportunidade." *