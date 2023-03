Graham Potter: «Parece que estamos a dar um passo em frente»

Graham Potter acredita que as duas vitórias consecutivas serão um ponto de viragem na época do Chelsea mas não quer que se entre em euforias. Depois do Chelsea ter eliminado o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após uma reviravolta na eliminatória (2-1 no total das duas mãos), o treinador está confiante para o jogo com o Leicester (sábado, às 15 horas).''Tudo parece melhor, parece que se está a dar um passo em frente'', disse na conferência de imprensa. Graham Potter não quis, contudo, causar ''falsas esperanças'' nos adeptos do Chelsea e espera que seja uma retoma gradual: ''Não me estou a deixar levar. São duas vitórias.''Nos últimos seis jogos entre as formações, o Chelsea venceu por cinco vezes e o Leicester apenas uma. Na atual edição da Premier League o Chelsea encontra-se no 10.º posto e o Leicester em 15.º.