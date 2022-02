Havertz: «Quando era criança sonhava com estes momentos»

Kai Havertz apontou, aos 117 minutos, o golo que valeu ao Chelsea a conquista do primeiro título de Mundial de Clubes no seu historial, com umsobre o Palmeiras de Abel Ferreira na final em Abu Dhabi.Em declarações citadas pela BBC, o internacional alemão assumiu ter sentido um 'nervosinho' no momento da penalidade, que ainda assim foi insuficiente para desmontar a sua concentração na hora de rematar para o fundo das redes de Weverton."É maravilhoso. Depois de sermos campeões da Europa, agora somos campeões do Mundo. Soa muito melhor. Estava nervoso no momento do penálti, tenho de ser honesto. Foi um grande penálti. Consegui manter-me minimamente calmo. Estou muito feliz. Eu sou o terceiro na hierarquia dos penáltis, mas era o único que estava em campo. Os meus companheiros de equipa confiam em mim. Quando era criança sonhava com estes momentos. É um sentimento maravilhoso", atirou.