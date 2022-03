Iates de luxo de Abramovich levantam bandeira das Bermudas para escapar a sanções

Roman Abramovich está a enfrentar diversas sanções do Reino Unido aplicadas à Ucrânia e vai vender o Chelsea devido às ligações ao governo de Putin. No entanto, os seus dois barcos de luxo foram encontrados no mar com a Red Ensign, a histórica bandeira vermelha das Bermudas, e o oligarca russo terá uma série de benefícios.Segundo o Daily Mail, o Solaris e o Eclipse, que juntos são avaliados em cerca de 1.4 mil milhões de euros, foram avistados com a Red Ensign. No primeiro, até uma dúzia de tripulantes estavam a trabalhar dentro da embarcação.Abramovich corria o risco de ter os dois iates de luxo apreendidos, caso fossem desviados para as águas do Reino Unido. No entanto, a utilização da bandeira vermelha dá direito a uma série de benefícios, incluindo assistência consular britânica e proteção da Marinha Real.Na prática, o bilionário pode, inclusive, pedir ajuda às autoridades britânicas se os barcos forem ameaçados com sanções por outro país, segundo o Daily Mail.À medida que as sanções aumentam, os aviões e barcos de Roman seguem viagem para espaços seguros. O oligarca russo foi visto pela última vez a chegar em Moscovo de jato privado.Abramovich possui uma mansão de 150 milhões de libras em Kensington, um apertamento de 22 milhões e uma fortuna incalculável em jatos privados, helicópteros, supercarros e barcos de luxo. Todos os bens estão bloqueados pelo Reino Unido e não podem ser vendido