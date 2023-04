Imprensa britânica coloca Mauricio Pochettino a um passo do Chelsea

O 'The Guardian' coloca, esta segunda-feira, Mauricio Pochettino a um passo do comando técnico do Chelsea, numa altura em que Frank Lampard vai assumindo o papel de treinador interino, cerca de três semanas depois da saída de Graham Potter.Segundo a mesma fonte, o argentino, que está sem clube desde o último verão quando deixou o PSG, é o favorito da direção dos blues, liderada por Todd Boehly, e as conversações entre as duas partes têm, nos últimos dias, conhecido desenvolvimentos muito positivos.Pochettino, refira-se, já tem experiência na Premier League, depois de ter orientado o Southampton, em 2013/14, e o Tottenham, entre 2014 e 2019.O Chelsea de João Félix, recorde-se, ocupa uma posição frágil no campeonato inglês e não deverá disputar as competições europeias na próxima temporada. Os blues encontram-se no 11.º lugar da Premier League com 39 pontos.