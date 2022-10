Ingleses avançam que dono do Chelsea pode avançar por Ronaldo em janeiro

A imprensa inglesa escreve esta segunda-feira que Todd Boehly, dono do Chelsea, estará a ponderar a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo em janeiro.Segundo aquela publicação, o magnata norte-americano tem uma boa relação com Jorge Mendes e já no verão quis o craque português nos blues, acabando no entanto por esbarrar na resistência do treinador Thomas Tuchel, que não queria CR7 na equipa.Tuchel já foi despedido, Graham Potter é agora o treinador do Chelsea e o interesse do clube em Ronaldo reacende-se.O jornal 'Sunday World' avança mesmo que os blues estarão interessados num acordo temporário até ao final da época, com a opção de renovar depois o vínculo por mais uma época.Recorde-se que Ronaldo não tem estado entre as primeiras escolhas de Ten Hag e que no jogo com o Tottenham, depois de ter estado largos minutos a aquecer, o jogador recusou-se a entrar em campo nos instantes finais da partida, acabando por rumar aos balneários antes de o encontro acabar.O português foi colocado a treinar à parte e não foi convocado para o jogo com o Chelsea.