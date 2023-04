Ingleses avançam que Pochettino já tem "acordo verbal" com o Chelsea

Mauricio Pochettino já terá um "acordo verbal" com o Chelsea, para assumir o comando técnico dos blues a partir da próxima época, de acordo com a rádio inglesa 'TalkSport'.Os responsáveis do clube inglês, onde atua João Félix, esperam que tudo fique fechado até ao final desta semana, segundo a mesma fonte.Frank Lampard deverá continuar no comando da equipa londrina até final desta época, conforme avança a referida rádio.Recorde-se que Mauricio Pochettino está sem clube desde junho último, altura em que saiu do PSG.