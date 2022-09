Ingleses dizem que Chelsea tem Roger Schmidt na lista para substituir Tuchel

O Chelsea já procura substitutos para Thomas Tuchel, despedido esta quarta-feira de manhã , e Roger Schmidt surge na 'short list' dos blues, revelou o 'Telegraph'. Para já, Anthony Barry irá assumir o cargo de treinador interinamente tendo em vista os próximos jogos mas os novos donos, Todd Boehly e Behdad Eghbali, já estão no terreno à procura de soluções, entre elas o técnico do Benfica que, no entanto, não está no topo da lista.Esse lugar pertence a Graham Potter, o favorito neste momento, e segundo a mesma fonte o Chelsea deverá em breve encetar contactos com o seu atual clube, o Brighton & Hove Albion, uma das surpresas desta Premier League - está no 4.º lugar.Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane, atualmente sem clube, são outras hipóteses em cima da mesa, tal como Schmidt, que chegou esta época ao Benfica, vai em 10 vitórias a abrir e "também pode ser levado em consideração."