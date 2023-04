Ingleses dizem que Lampard está a um passo de regressar ao comando do Chelsea

No mesmo dia em que a imprensa deu conta da viagem de Luis Enrique até Londres para conversas com a direção do Chelsea, o portal 'The Athletic' adianta que, afinal, a solução imediata para o comando técnico dos blues passa por uma cara bem conhecida. De acordo com o referido site, há negociações avançadas para que seja Frank Lampard a assumir a equipa de forma interina até final da temporada.Um outro jornal, no caso o 'The Guardian', diz mesmo que o antigo médio e ex-técnico dos blues irá mesmo assumir o comando da equipa já este sábado, diante do Wolverhampton. A equipa londrina, refira-se, é orientada por agora por Bruno Saltor, técnico que assumiu o comando depois da saída de Graham Potter.