Ingleses dizem que Pochettino não quer João Félix no Chelsea

O jornal 'Mirror' avança esta terça-feira que João Félix não integra os planos de Mauricio Pochettino para a próxima época no Chelsea e em Espanha a 'Marca' acrescenta que o Atlético Madrid vai ficar com um problema em mãos.O avançado português, segundo o diário de Madrid, gostava de continuar em Stamford Bridge, mas o treinador argentino tem um plantel com 33 jogadores nos blues - sem contar com os emprestados - e precisa de começar a fazer cortes. Por isso vai 'dispensar' - segundo 'Mirror' - Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, Kai Havertz, Mateo Kovacic, Christian Pulisic e João Felix.A notícia destes 'cortes' teve eco em Espanha. A 'Marca' lembra que o Atlético Madrid, que emprestou Félix ao clube inglês em janeiro, a troco de 11 milhões de euros, não tem propostas pelo jogador, nem para emprestar nem para uma venda definitiva.A relação do internacional português, que tem contrato com os colchoneros até 2027, com o treinador Diego Simeone não é a melhor, pelo que adivinha-se que o clube de Madrid pode ficar muito em breve com um imbróglio em mãos.E as coisas complicam-se se atendermos ao facto de o jogador ter tido um desempenho algo irregular no Chelsea, em linha com o que sucedeu com a própria equipa.