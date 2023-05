Ingleses revelam que Potter aconselhou Chelsea a não pagar tanto por Enzo ao Benfica

Enzo Fernández saiu do Benfica rumo ao Chelsea em janeiro, numa transferência que rendeu 121 milhões de euros aos cofres das águias. Um valor que Graham Potter, treinador dos blues na altura, considerou demasiado elevado e chegou mesmo a avisar a direção do clube londrino para não avançar com o negócio."Não contratem Enzo Fernández por 121 milhões de euros", aconselhou o agora ex-treinador dos blues, segundo o 'The Guardian'.Desde que rumou ao Chelsea no inverno, Enzo Fernández foi um dos titulares indiscutíveis dos blues, tendo realizado 22 jogos pelo formação de Londres esta época.