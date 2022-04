Hansjorg Wyss, investidor que pretende comprar o Chelsea, já esteve envolvido em escândalo sexual. O caso remonta a 2011 e terá acontecido num hotel, de acordo com o 'The Sun'.Jacqueline Long, de 70 anos, é a mulher que denunciou o bilionário suíço, de 86, à polícia de Morristown, New Jersey. Ainda assim, os dois chegaram a acordo e nenhuma acusação foi feita contra Wyss.Refira-se que Hansjorg Wyss é fundador da Synthes, que fabrica equipamentos médicos e administra o grupo 'Wyss Foundation'. Tanto a fundação como os advogados do suíço não teceram qualquer comentário acerca deste caso. Wyss que, recorde-se, se juntou ao empresário norta-americano Todd Boehly para a corrida à compra do clube londrino. Os dois concorrem com os grupos de Sir Martin Broughton e Stephen Pagliuca.