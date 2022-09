Jamie Carragher sem papas na língua sobre novo dono do Chelsea: «Incrivelmente arrogante»

Jamie Carragher considerou que Todd Boehly, um dos donos do Chelsea, é "incrivelmente arrogante". Em causa a sugestão do norte-americano de criar um All Star Game, ao estilo da NBA, na Premier League, uma ideia que"Para ser honesto, olho para essa declaração e penso que é incrivelmente arrogante falar sobre algo que não se conhece", considerou o antigo jogador do Liverpool, agora comentador televisivo."A Premier League é uma liga internacional com donos, treinadores e jogadores e isso faz dela a melhor", acrescentou.Quando Thierry Henry lhe perguntou se era a favor de um All Star Game, Carragher foi perentório: "Não. Não gosto dessas ideias. Mas também penso que falar assim, quando ainda nem provou que consegue gerir um clube da Premier League - despediu o treinador depois de três jogos e após gastar 250 milhões de libras (cerca de 288 milhões de euros) - dá para pensar que isto não está correto, não fez um grande começo."E prosseguiu: "Falar assim estando cá há umas seis semanas... 'Vamos trazer para cá o que fazemos no desporto americano'. Como é que o público norte-americano se sentiria se um dono de um clube da Premier League chegasse à NFL e dissesse 'é isto que fazemos na Premier League'? É incrivelmente arrogante falar assim. Se são estas as ideias que ele traz para melhorar a liga, então são as ideias erradas."