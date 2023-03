João Félix aponta objetivo de carreira: «Dizia que preferia ganhar a Champions mas agora mudei de ideias...»

João Félix foi o mais recente convidado do podcast 'London is Blue' no qual destacou que a boa relação com Enzo permite manterem uma boa parceria nos relvados."Fomos jantar no primeiro dia que cheguei a Londres. Criámos uma boa relação fora dos relvados e isso traduz-se para dentro de campo. Ele é jovem e gosta de jogar um bom futebol", afirmou o internacional português que não esconde ver o 'projeto' Chelsea "com bons olhos"."Por enquanto, estou emprestado. Não sei o futuro, mas sei que estou num grande clube europeu. Gosto de jogar ao ataque, adoro que a equipa tenha bola. O Chelsea é perfeito para isso, a equipa gosta de ter bola, atacar e marcar golos. Adoro jogar aqui", confessou.Num momento mais trivial com os apresentadores do podcast, Félix revelou qual foi o seu golo favorito: "O meu primeiro no Mundial'2022. Antes dizia que preferia ganhar a Liga dos Campeões, mas agora mudei de ideias. Prefiro ganhar um Mundial".Hugo Félix está atualmente na formação do Benfica, mas João já sonha em jogar com o irmão mais novo na seleção nacional portuguesa. "Estamos sempre a falar disso, jogar com ele na mesma equipa seria incrível, ainda melhor se for na seleção", rematou.