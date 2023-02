João Félix de regresso no Chelsea após castigo: «É ótimo, pode fazer a diferença»

João Félix está de volta às opções de Graham Potter no Chelsea, após ter cumprido três jogos de castigo na sequência da expulsão frente ao Fulham na estreia pelos blues. Algo que deixa satisfeito o técnico inglês, que elogiou o internacional português, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi londrino com o West Ham."É ótimo. Todos vimos o impacto que teve nos 60 minutos antes de ter visto o cartão vermelho [com o Fulham]. Dá para ver as qualidades que tem. Ele pode fazer a diferença, mas estamos a ajudá-lo a integrar-se na equipa. Vai demorar algum tempo, mas os sinais são positivos", referiu o treinador do Chelsea, citado pela 'Sky Sports'.Recorde-se que Chelsea e West Ham se defrontam este sábado, a partir das 12h30, no jogo inaugural da 23.ª jornada da Premier League.