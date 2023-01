João Félix deve ser suspenso por três jogos: português só volta a jogar... daqui a um mês

Contratado a peso de ouro pelo Chelsea - os blues pagaram 11 milhões de euros por uma cedência de seis meses -, João Félix era a grande aposta dos londrinos para sair da situação de crise em que se viam, mas será sem ele que terão de tentar reverter no imediato o momento atual (apenas uma vitória nos últimos nove jogos de campeonato).É que, por ter sido expulso com cartão vermelho direto diante do Fulham , o avançado português deverá ser suspenso por 3 jogos - é essa a suspensão habitual para casos de conduta violenta -, o que o fará falhar os jogos diante de Crystal Palace (15/01), Liverpool (21/01) e Fulham (03/02). O regresso ficará, por isso, marcado para 11 de fevereiro, diante do West Ham, em mais um dérbi da capital inglesa. Curiosamente, um mês exato depois de ter sido apresentado como reforço dos blues.