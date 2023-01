João Félix e a chegada ao Chelsea: «Estou muito entusiasmado para jogar em Stamford Bridge»

João Félix foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Chelsea , por empréstimo do Atlético Madrid até final da época, e mostrou-se feliz por chegar ao clube londrino."Chelsea é uma das grandes equipas do mundo e eu espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos, por isso estou muito feliz por estar aqui e muito entusiasmado para jogar em Stamford Bridge", admitiu o extremo, de 23 anos.Recorde-se que, antes de rumar a Inglaterra, o internacional português renovou contrato com o Atlético Madrid até 2027.