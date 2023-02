João Félix e Enzo Fernández na lista do Chelsea para a Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chelsea informou esta sexta-feira a lista de jogadores que inscreveu para as eliminatórias da Liga dos Campeões, onde surgem três dos sete reforços dos blues no mercado de transferências de janeiro. São eles o português João Félix, que se encontra emprestado pelo Atlético Madrid até ao final da temporada, o ucraniano Mudryk e ainda o ex-jogador do Benfica Enzo Fernández.

Isto significa que quatro dos outros nomes contratados na última janela de mercado ficam de fora das opções do técnico Graham Potter para a Champions: Madueke, Fofana, Badiashile e Andrey Santos.

Consulte aqui a lista completa de jogadores inscritos pelo Chelsea na prova milionária:

Guarda-redes

Kepa Arrizabalaga

Marcus Bettinelli

Edouard Mendy

Defesas

Thiago Silva

Trevoh Chalobah

Ben Chilwell

Reece James

Kalidou Koulibaly

Cesar Azpilicueta

Marc Cucurella

Wesley Fofana

Médios

Enzo Fernández

N'Golo Kante

Mateo Kovacic

Christian Pulisic

Ruben Loftus-Cheek

Raheem Sterling

Mason Mount

Denis Zakaria

Hakim Ziyech

Conor Gallagher

Carney Chukwuemeka

Avançados

João Félix

Mykhailo Mudryk

Kai Havertz