João Félix e o empréstimo ao Chelsea: «Foi o negócio perfeito para mostrar algo diferente»

João Félix referiu que o facto de ter sido emprestado ao Chelsea por parte do Atlético Madrid foi "o negócio perfeito para mostrar algo diferente". Na antevisão ao jogo de amanhã com o Dortmund, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (20 horas), o internacional português abordou ainda o futuro."Quando deixei o Atlético Madrid pensei que seria bom para mim e para o clube. Penso que foi o negócio perfeito para mostrar algo diferente. Sempre tentei fazer o meu melhor e, por vezes, não funcionou. Por isso tive de mudar para ver se as coisas iriam por outro caminho. Creio que este empréstimo é importante para mim e estou muito feliz por jogar aqui", referiu o avançado, de 23 anos, sem saber o que acontecerá em junho, altura em que termina a cedência ao Chelsea."Ninguém sabe o futuro. Estou apenas concentrado no jogo de amanhã. Depois disso não sabemos o que vai acontecer. Estou aqui e o clube é muito grande, é incrível", afirmou.Já sobre a seca de golos do clube, João Félix disse ser "frustrante" para os avançados e apontou ser importante "continuar a trabalhar e a pressionar" para que apareçam os remates certeiros.