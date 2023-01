«João Félix? É uma loucura absoluta pagar 11 milhões por um empréstimo»

Ally McCoist, antigo internacional inglês, considerou "uma loucura absoluta" o facto de o Chelsea estar disposto a pagar 11 milhões de euros pelo empréstimo de João Félix até ao final da época. Além da taxa de cedência, os blues vão ainda assumir o pagamento integral do salário do avançado português do Atlético Madrid, num negócio que deve ser oficializado durante o dia de hoje."Antes de mais devo dizer que nem acredito que vão pagar 11 milhões por um empréstimo, é uma loucura absoluta", explicou McCoist, aos microfones da rádio 'talkSPORT'."Eu gosto do João Félix, mas não creio que ele seja a resposta para os problemas do Chelsea. Eles procuram de um avançado centro, além disso penso que ele não é suficientemente consistente. Vi com atenção os seus desempenhos no Mundial e penso que ele fez algumas coisas brilhantes. Fez um ou dois jogos bons, mas para mim é um daqueles jogadores que nos deixa à espera de algo mais", explicou o antigo avançado.