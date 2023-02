João Félix sobre Enzo: «Se estranhei terem pago 121M€ por ele? Merece o dinheiro que pagaram»

João Félix revelou, numa entrevista ao 'AS', ter jogado com um pé partido no At. Madrid. "Lesionei-me no jogo em casa com o Bayern [1 de dezembro de 2020], mas só no final dessa época descobri que tinha um osso partido. Era a sensação de ter uma pedra no sapato... mas dentro do pé."

O avançado foi emprestado ao Chelsea a 11 de janeiro. "A adaptação foi super tranquila, integrei-me mal cheguei. Graham Potter é um grande treinador, gosta que a equipa tenha a bola, controle o jogo e ataque. Gosto disso!", disse o luso, que foi expulso na estreia: "Acontece! É como falhar um golo ou um penálti. Não me caiu o mundo em cima. Estou à espera há um mês, mas sábado voltarei a jogar."

Enzo Fernández mereceu rasgados elogios. "É um rapaz esperto e entrou bem no grupo. É muito bom jogador. Se estranhei terem pago 121M€ por ele? Merece o dinheiro que pagaram porque é jovem e muito bom. Será um dos melhores médios-centro da Europa."

Félix elogiou também Simeone, Fernando Santos e Bruno Lage. "Quis mudar de ares porque estava a ser difícil adaptar-me à forma de jogar [do Atleti]. Mas Simeone é um treinador muito bom, fez de mim um melhor jogador, tal como Fernando Santos. El Cholo ensinou-me a sofrer dentro de campo. Quem foi melhor técnico que tive? Tive grandes treinadores. Se querem um nome... Bruno Lage, que me deu a oportunidade no Benfica. Assim não há polémicas. Se me arrependo de ter assinado pelo Atlético? Não!"

O Mundial foi uma decepção. "Perdemos uma grande chance de fazermos algo bonito. Mérito de Marrocos, que fez um grande Mundial", vincou o atacante, revelando que Ronaldo aceitou bem ter perdido a titularidade: "Estranhámos um pouco pois não é normal vê-lo no banco. Mas ele reagiu bem, não houve caras feias. Se continuará na Seleção? Seguramente que sim! Creio que chegará ao Europeu, mas é melhor perguntarem-lhe. Não me surpreendeu que tenha ido para a Arábia, pois já vencera tudo na Europa. Agora irá escrever o nome na história da Arábia." Roberto Martínez, novo selecionador de Portugal, também recebeu elogios. "Fez um trabalho muito bom na Bélgica. Gosto do estilo dele e, com os jogadores que tem, creio que fará um grande trabalho."