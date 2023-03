João Félix tem de brilhar para livrar-se de Simeone

Há que melhorar! João Félix sente-se bem no Chelsea e quer continuar em Londres apesar de o empréstimo aos blues terminar a 30 de junho. Segundo o diário 'AS', o Atlético Madrid exige mais de 100 milhões de euros pelo avançado português, por forma a compensar os 127 milhões investidos na compra do passe dele ao Benfica. Ainda de acordo com o jornal espanhol, caso queira convencer em definitivo o Chelsea a abrir os cordões à bolsa, João Félix terá de continuar a brilhar (e se possível tornar-se imprescindível...) na Premier League e, sobretudo, na Liga dos Campeões. Só dessa forma o internacional luso conseguirá livrar-se definitivamente de Diego Simeone, treinador do Atleti, cujo futebol de cariz defensivo não lhe agrada. El Cholo, esse, parece ter recuperado a confiança do balneário dos colchoneros e encara Memphis Depay como o substituto ideal do atacante português.

Frank Leboeuf, antigo central francês do Chelsea, aconselha o clube inglês a avançar para a contratação de João Félix e dá até um conselho em relação ao fairplay financeiro. "João Félix é um grande jogador, é o jogador mais perigoso do clube neste momento. Espero que o Chelsea venda alguns jogadores para o poder contratar. Talvez Pulisic e Mount...", refere o gaulês de 55 anos.