Joe Cole e a expulsão de João Félix: «Um momento de loucura que saiu caro ao Chelsea»

Joe Cole considerou que João Félix mostrou já o suficiente para provar ser um bom reforço para o Chelsea, mas assume que a expulsão diante do Fulham acabou por comprometer tudo aquilo que mostrou, naquilo que considera ter sido um "momento de loucura"."Tecnicamente ele foi brilhante, mostrou imensa qualidade. Foi um momento de loucura que saiu caro ao Chelsea. O Graham Potter deve estar a pensar quando é que a sua sorte vai mudar. Aquele momento mudou o jogo. O Félix foi brilhante, vi o suficiente em 59 minutos para perceber que será uma boa contratação para o Chelsea. É duro quando ficas com menos um na Premier League, porque ficas sobrecarregado em várias áreas do campo. O momento vai contrar o Graham Potter e algo tem de mudar. Precisam de uma vitória ou um golo para trazer a confiança de volta", declarou o antigo jogador dos blues, à BT Sport.