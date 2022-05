Joe Cole recorda bronca de Mourinho com Ricardo Carvalho: «Até o roupeiro joga antes de ti»

Joe Cole recordou num podcast, em que também participou Peter Crouch, um momento divertido de José Mourinho do Chelsea. Tudo aconteceu na sequência de uma discussão de Ricardo Carvalho com o treinador."O José era o melhor a deitar um jogador abaixo", explicou o antigo médio inglês, de 40 anos."O Ricky Carvalho, obviamente um grande jogador, teve uma discussão com o José sobre algo e não jogou. Depois do jogo o José disse-lhe 'Nunca mais voltarás a jogar para mim, nunca jogarás! O John Terry é o número 1, o Gallas o número dois, o Robert Huth o número três, um jovem qualquer o número quatro... Até o Mick coloco a jogar antes de ti'", lembrou Cole, explicando que Mick era o roupeiro."O Mick era um tipo de 50 anos com uma grande barriga", acrescentou Joe Cole, levando todos os presentes no podcast às gargalhadas.Não obstante a ameaça de Mourinho, o treinador ainda voltou a trabalhar com Ricardo Carvalho no Real Madrid.