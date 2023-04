Joe Cole recorda o dia em que tentou vender um Ferrari a Mourinho em troca de um novo contrato

Joe Cole contou numa coluna de opinião no jornal 'The Telegraph' que tentou vender um Ferrari a José Mourinho, quando ambos estavam no Chelsea.O antigo jogador inglês, de 41 anos, jogou entre 2003 e 2010 em Stamford Bridge, tendo sido treinado durante três temporadas por José Mourinho, com quem ganhou dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga Inglesa."Apenas uma vez na minha carreira comprei um carro vistoso. Foi um Ferrari Scaglietti, em 2006. Convenci-me que devia ter um, mas não me sentia bem com aquilo. O vendedor disse-me que eu tinha sorte em consegui-lo. Mas eu, com o meu habitual pessimismo, não acreditei nele. Aquele modelo era muito raro", contou Cole."Quando viu o carro, José Mourinho ofereceu-se para o comprar. Eu disse-lhe que o vendia com a condição de ele dizer ao clube para me darem um novo contrato. Infelizmente, nunca fizemos o negócio...", acrescentou.Mourinho deixou o Chelsea no final da época de 2006/07, ao passo que Joe Cole permaneceu no clube por mais três temporadas. Em 2010 o médio mudou-se para o Liverpool.