Jogador do Chelsea partilha página do seu diário: «Muita gente nunca saberá como é...»

Reece James, jovem lateral-direito do Chelsea, fez um balanço da época nos blues e partilhou nas redes sociais uma página do seu diário onde contou como a época foi difícil."Acabou a temporada de 22/23. Não esteve nem perto das nossas expectativas e foi uma grande prova de realidade. Sofri inúmeras lesões, passei muitas noites em claro, mas aprendi muito. Aprendi mais do que quando tivemos êxito. Algo melhor virá. Prometo", escreveu o jogador, de 23 anos, numa publicação no Instagram.Depois, mostrou as palavras que pouco antes da meia-noite do dia 18 maio escreveu no seu diário: "As lesões afetaram-me muito. Quando não jogo sinto que o mundo está contra mim. A coisa mais insignificante deixa-me louco. Não está bem, nem está mal, mas é assim. Esforço-me muito, mas mentalmente é difícil, superduro, esgotante."E prosseguiu: "O mundo exterior pensa que esta 'vida futebolística' é perfeita mas deixa-me dizer-te que está muito longe de o ser. Muita gente nunca saberá como é, é uma viagem de loucos, cheia de altos e baixos. Neste momento estou no mais baixo dos lugares da minha carreira. É uma merda, mas com trabalho duro e paciência as coisas melhoram. Sem chuva nada cresce!"