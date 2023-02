John Obi Mikel recorda o dia em que Mourinho "rasgou" Salah no Chelsea: «Ele estava em lágrimas»

John Obi Mikel recordou numa entrevista uma reprimenda que José Mourinho deu a Mohamed Salah no Chelsea, deixando o avançado egípcio em lágrimas no balneário.Salah esteve três épocas vinculado aos blues, entre 2014 e 2016, mas acabou por ser emprestado, depois de uma primeira temporada difícil, sob o comando técnico do português.Mikel lembra-se de um encontro em que Mourinho substituiu Salah ao intervalo, num jogo que não estava a correr bem para o Chelsea: "Penso que o Salah não estava a jogar bem e obviamente o Mourinho deu-lhe uma reprimenda, 'rasgou-o' massivamente", recordou.Quando lhe perguntaram se naquele dia alguma vez pensou que Salah se tornaria no jogador que hoje é no Liverpool, o nigeriano nem hesita: "Não. Ele estava em lágrimas e o Mourinho não o deixou voltar para o campo na segunda parte. Substituiu-o. Teria sido fácil apenas retirá-lo e dizer 'não estás a jogar bem, tens de sair, senta-te, não voltas para campo'. Mas ele 'rasgou-o'."Salah tornou-se, entretanto, num dos melhores jogadores do Mundo no Liverpool, tendo marcado 174 golos em 286 jogos pelos reds, desde 2017