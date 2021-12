John Terry regressa ao Chelsea para desempenhar funções de consultor das camadas jovens

O Chelsea comunicou esta quarta-feira, através de um comunicado publicado no site oficial do clube, o regresso do antigo capitão da equipa John Terry para trabalhar diretamente com o futebol de formação dos blues. O ex-internacional por Inglaterra vai desempenhar funções de consultor das camadas jovens do clube, com o intuito de ajudar no crescimento dos atletas."Estamos entusiasmados por receber e dar as boas vindas ao John a Cobham num papel de instrutor e mentor da próxima geração de jovens jogadores da nossa Academia. É de realçar que a experiência que o John tem do próprio jogo, como antigo jogador de classe mundial e mais recentemente como treinador-adjunto na Premier League, será inestimável para todos no clube. Será um grande mentor para os nossos jogadores e uma mais-valia para a nossa equipa técnica. Mal podemos esperar que ele comece", disse Neil Bath, principal responsável pelo futebol de formação do Chelsea.