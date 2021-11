Jorginho sobre vencer a Bola de Ouro: «Se acontecer... caramba, aconteceu!»

Apontado como um dos principais candidatos à conquista da Bola de Ouro, Jorginho, médio do Chelsea e da seleção italiana, falou, em entrevista ao 'Globo Esporte', sobre a possibilidade de ser eleito o melhor jogador do Mundo quando o prémio for entregue, a 29 de novembro. O ítalo-brasileiro diz não criar grandes expectativas, até porque, lembra, não é avançado nem marca muitos golos, mas considera que seria histórico um médio conquistar o prémio."Seria bom, como um incentivo, como um reconhecimento. É como se dissessem: 'estamos atentos a todos. Não são apenas os números de golos que contam'", referiu, aproveitando para abordar a possibilidade de ser o próprio a vencer a Bola de Ouro. "Se acontecer... caramba, aconteceu! Se não acontecer, não tenho que reclamar. Olho para trás e como é que vou ser ingrato e querer reclamar de alguma coisa?", questionou.Jorginho, que chegou a envergar a braçadeira de capitão da atual campeã da Europa, não poderá votar, por exemplo, no prémio The Best, da FIFA, que será entregue a 17 de janeiro, mas o médio deixou claras as suas preferências: "Ah... votava no Kanté, talvez. Eu ficaria entre Kanté e De Bruyne, são dois jogadores completamente diferentes por características, mas são dois jogadores que admiro, que vejo jogar e me dão prazer em ver jogar."Eleito o Jogador do Ano da UEFA em 2020/21, Jorginho diz que, ainda assim, o seu foco não está nos prémios individuais. "Recebi esse outro prémio, de melhor jogador da UEFA, que foi um reconhecimento muito bom, incrível mesmo. Para não criar tanta expectativa, eu olho para trás para poder manter esse equilíbrio, ficar com os pés no chão. O meu foco fica noutras coisas", finalizou.