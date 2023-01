Kepa sobre João Félix: «É um jogador diferenciado, que vê o futebol de uma forma muito alegre»

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes espanhol do Chelsea, concedeu este domingo uma entrevista exclusiva à ELEVEN, onde abordou a chegada do português João Félix à equipa. Em declarações ao canal desportivo, o guardião dos blues sublinhou a qualidade que o internacional luso já demonstrou nos poucos treinos que realizou com o plantel desde a sua chegada a Londres.





“O João é um jogador diferenciado”



Kepa em declarações à ELEVEN | @Oscarcordeiro2#PremierELEVEN pic.twitter.com/6hajHzptrj — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 15, 2023

"Por seguir a Liga espanhola, e também por ter vindo de lá, obviamente que já o conhecia, não pessoalmente. Creio que é um jogador diferenciado, que vê o futebol de uma forma muito alegre, tem muitíssima qualidade e creio que vai acrescentar-nos muito também. Nos poucos treinos que fez connosco e no jogo [contra o Fulham], cada vez que toca na bola vê-se algo diferente nele", começou por dizer o guardião dos blues.Kepa espera que João Félix possa desfrutar do seu tempo em Inglaterra e possa ajudar a equipa a atingir os seus objetivos até ao final da temporada. "Esperemos que possa fazer muito, que nos ajude muito, que se adapte bem à equipa, que se sinta com confiança e sobretudo que desfrute. Creio que se nota logo quando um jogador com a qualidade que ele tem desfruta", atirou, antes de enviar uma mensagem para o público português: "Aos vizinhos portugueses mando cumprimentos, peço que continuem a assistir à Premier League pois agora temos João Félix aqui e mando também um forte abraço."