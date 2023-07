Lampard explica fiasco no Chelsea: «Podes ser um jogador de elite... mas se não treinas a esse nível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Infeliz na segunda passagem pelo banco do Chelsea - uma vitória em 11 jogos - Frank Lampard esteve no podcast ‘The Diary Of A CEO’, onde explicou os problemas que encontrou em Stamford Bridge: "Quando cheguei vi que não havia espírito de equipa nem união. Nos treinos o nível não era suficiente, podes ser um jogador de elite... mas se não treinas a esse nível. Quando fomos eliminados da Liga dos Campeões, muitos jogadores deram a época como acabada."