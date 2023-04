Lampard rendido a Enzo Fernández: «É um talento fantástico e o futuro do Chelsea»

Apesar de estar longe dos níveis que apresentou no Benfica na primeira metade da temporada - que lhe valeram uma transferência milionária para o Chelsea no inverno - e na seleção argentina durante o Mundial'2022, onde foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, Enzo Fernández mereceu esta terça-feira rasgados elogios de Franck Lampard, lenda dos blues que recentemente voltou a assumir o comando técnico da equipa.

"[Enzo Fernández] É um talento fantástico. É fantástico o que ele conseguiu este ano sendo um jogador tão jovem. Fazer parte de um Mundial, ganhá-lo e fazer uma transferência para a Premier League, e logo para um clube como o Chelsea...", começou por dizer o treinador interino dos blues, na conferência de imprensa realizada esta terça-feira, de antevisão ao duelo com o Brentford, para a ronda 33 da Premier League.

O ex-internacional inglês acredita que o período difícil que o médio argentino atravessa no Chelsea irá ajudá-lo a crescer ainda mais e a tornar-se uma referência no futuro. "Concordo que foi um momento difícil para ele vir para o clube. Não tenho dúvidas que tem sido um desafio para ele, mas ao mesmo tempo acredito que este será um desafio que fará dele melhor porque as pessoas vão olhar muito para as suas exibições e entregar-lhe muita responsabilidade quando, na realidade, ele precisa é de muito apoio. Há coisas, como por exemplo falar a nossa língua [inglês], que demoram tempo até acontecerem. Creio que ele é um talento fantástico e será o futuro do Chelsea. Temos de dar-lhe tempo até assentar, aconteceram-lhe muitas coisas de forma muito rápida. Eu gosto mesmo dele e tem-me impressionado bastante", sublinhou.



Enzo Fernández já alinhou em 15 partidas pelo Chelsea esta temporada, tendo somado duas assistências.