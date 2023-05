Lampard sobre João Félix: «Tem um grande talento, mas há coisas que ele precisa de mostrar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frank Lampard foi esta terça-feira questionado, minutos antes do início da partida frente ao Arsenal para a ronda 34 da Premier League, o motivo que o levou a deixar João Félix de fora das opções iniciais pelo quarto jogo consecutivo - falhou a presença no onze frente a Brighton (PL), Real Madrid (LC), Brentford (PL) e Arsenal (PL)."[João Félix] Tem um grande talento, e isso é muito visível nos treinos, mas preciso mesmo de encontrar uma estrutura e uma ideia claras para a maneira como trabalhamos sem bola, e isso é um desafio com o João. Ele não está certo sobre onde quer jogar. Há, provavelmente, coisas que o João precisa de mostrar, seja aqui ou noutro lado", disse o treinador interino dos blues, em declarações à 'Sky Sports'.Esta temporada, o avançado internacional português, que se encontra emprestado pelo Atlético Madrid aos blues até ao final da temporada, apontou dois golos em 16 jogos disputados pela formação de Londres, somando ainda cinco golos e três assistências pelos colchoneros na primeira metade da época.