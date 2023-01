Lineker condena atitude de Kepa frente ao Man. City: «É uma cópia barata de Emiliano Martínez»

Gary Lineker criticou, durante a transmissão deste domingo do Manchester City-Chelsea (4-0) para a Taça de Inglaterra, a atitude de Kepa, guarda-redes dos blues, que à passagem da meia hora de jogo e instantes antes do penálti marcado por Julian Álvarez, se aproximou do avançado argentino, campeão do Mundo pela albiceleste, na tentativa de o desconcentrar."[Kepa] É uma cópia barata de Emiliano Martínez. Acredito que Álvarez lhe tenha dito: 'Irmão, acabei de ser campeão do Mundo, essa conversa é-me indiferente'", atirou o antigo avançado inglês na 'BBC'.Já Julián Álvarez, que acabou por converter o penálti em golo, também se mostrou despreocupado. "Cada um trata de defender os seus interesses. A mim não me irrita nada [a conversa de Kepa], eu tento estar concentrado. Já tinha decidido rematar para ali e marquei", assegurou o argentino no final da partida.