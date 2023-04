Luis Enrique esperado em Londres para encontro com donos do Chelsea

O jornal 'Independent' avança esta quarta-feira em Inglaterra que Luis Enrique vai viajar em breve para Londres, no sentido continuar as conversas com os donos do Chelsea, que terão ficado impressionados com o treinador espanhol após os primeiros contactos.O técnico, de 52 anos, está desempregado desde que deixou a seleção espanhola, depois do Mundial do Qatar, e terá mostrado uma visão clara da equipa dos blues. Falou, segundo o mesmo jornal, numa intensidade alta e numa pressão elevada nos jogos, ao jeito dos jovens jogadores da equipa. Todd Boehly e Behdad Eghbali gostaram do que ouviram.O 'Independent' recorda que Luis Enrique já esteve na mira do Chelsea, mas o elevado salário que pedia, juntamente com o facto de não falar inglês, acabaram por travar as intenções dos blues. Luis Enrique tem vindo a ter aulas de inglês, mas os atuais donos do clube estão mais interessados das suas competências táticas.Recorde-se que, além de Luis Enrique, a imprensa inglesa apontou também os nomes de Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Rúben Amorim e Oliver Glasner como candidatos a ocuparem o lugar de treinador do Chelsea.