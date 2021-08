Lukaku chega a Londres para testes médicos no Chelsea

Romelu Lukaku já está em Londres para completar os testes médicos e assinar contrato até 2026 com o Chelsea.





O clube londrino paga 115 milhões de euros ao Inter para resgatar o avançado de 28 anos, oito anos depois de o ter vendido ao Everton por uma verba próxima dos 40 M€. O internacional belga vai tornar-se no jogador que mais dinheiro movimentou em transferências, segundo os dados do ‘transfermarkt’: Totalizará 327,5 milhões de euros, superando os 310,2 M€ de Neymar.Com este regresso milionário a Stamford Bridge, Lukaku passa a ser a segunda contratação mais cara de sempre em Inglaterra – atrás de Grealish, pelo qual o City pagou 118 M€ – e dos mais bem pagos no Chelsea: 15 M€ por ano.