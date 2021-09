Lukaku garante que só sairia de Milão para o Chelsea: «O Inter tirou-me da m....»

Romelu Lukaku protagonizou uma das transferências deste verão ao rumar ao Chelsea por 115 milhões de euros. Em entrevista aos belgas da 'VTM Nieuws', o avançado revelou que os blues eram a única equipa que o faria deixar o emblema de Milão.





"O Inter tirou-me da m...., eu só teria saído para o Chelsea. Estava dentro de um buraco profundo no Manchester United [antes de rumar ao Inter]", começou por referir o internacional belga, de 28 anos.A transferência concretizou-se, mas as negociações não foram fáceis para os londrinos. "Quando o Chelsea fez a terceira oferta, entendi que era sério", frisou o jogador que está de regresso a Stamford Bridge, depois de já ter representado os blues entre 2011 e 2013.Foi nessa altura que Lukaku conta ter feito pressão junto dos responsáveis do Inter para o deixarem sair. "Primeiro fizeram uma oferta de 100 milhões de euros. Depois, 105 milhões e Marcos Alonso. E depois ainda ofereceram 110 milhões e Davide Zappacosta, mas o Inter disse que não. Depois do treino, fui ao escritório de Inzaghi. Não queria estragar o ambiente, mas já estava com o Chelsea na minha cabeça. Por isso pedi-lhe para que encontrasse um acordo", enalteceu.Recorde-se que Lukaku assinou pelo Chelsea a 12 de agosto , tendo realizado o primeiro jogo com a camisola dos blues dez dias mais tarde frente ao Arsenal, num jogo em que até marcou um golo