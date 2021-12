Lukaku 'parte a loiça' e quer voltar ao Inter: «Esta é a altura de contar o que sinto...»

Romelu Lukaku deixou bem claro que está insatisfeito no Chelsea, clube que representa desde o início da temporada, e quer voltar ao Inter Milão."Esta é a altura de contar o que sinto. Sempre disse que o Inter está no meu coração. Sei que voltarei para lá, espero bem que sim. Adoro Itália, este é o momento ideal para falarmos e contar às pessoas o que realmente aconteceu. Tudo o que aconteceu no passado verão não deveria ter sucedido daquela forma: o modo como deixei o Inter, como comuniquei isso aos adeptos... chateia-me porque não era o momento. Fisicamente estou bem, mas não estou satisfeito com a situação no Chelsea. Tüchel escolheu um outro sistema tático mas não vou desistir, sou profissional", disse o internacional belga à Sky Sports.