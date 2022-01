Lukaku pediu desculpa aos diretores do Chelsea mas não deve livrar-se de uma pesada multa

A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o Chelsea pondera multar Romelu Lukaku pelas declarações que proferiu à 'Sky Sport Italia', onde o avançado belga admitiu que gostava de voltar ao Inter.As palavras do jogador caíram mal no seio dos blues e Thomas Tuchel deixou-o mesmo de fora da convocatória para o jogo com o Liverpool, uma decisão que mereceu a aprovação de Roman Abramovich.Lukaku teve ontem uma reunião com o treinador e diretores do clube inglês, onde, segundo o jornal italiano, terá pedido desculpas. Mas mesmo assim o clube estará a ponderar multá-lo em 600 mil euros pelo sucedido.O jogador terá sido informado que não vai ser libertado em janeiro ou no final da época, isto embora surjam cada vez mais rumores a associar Lukaku ao Tottenham de Antonio Conte, o treinador com quem trabalhou no Inter.